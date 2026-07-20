Самарцам объяснили, что происходит с зарплатной картой после увольнения

После увольнения могут измениться условия использования карты Фото: Ольга ЮШКОВА.

После увольнения возникает вопрос, что же будет с зарплатной картой, на которую бывший работодатель перечислял положенные выплаты. Рассказываем, будет ли работать карта после того, как вы расторгли трудовой договор.

После увольнения карта по-прежнему принадлежит вам, и блокировать ее не будут. Ей смело можно пользоваться: класть деньги, совершать покупки и переводы.

Но самарцам важно помнить, что после увольнения могут измениться условия использования карты. Пока ваша карта была привязана к зарплатному проекту, за ее обслуживание платил работодатель. После увольнения, когда банк уведомят об исключении человека из зарплатного реестра, изменится тариф за обслуживание карты. Банк начнет взимать плату за обслуживание, может лишить вас таких привилегий, как повышенный кэшбэк или процент по счету, которые предоставляют только зарплатным клиентам, пишет «РГ».

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