Эксперты назвали лучшие 5G-смартфоны для России

Эксперты протестировали десятки устройств и выяснили, какие модели дают высокую скорость и стабильность. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Россияне все активнее переходят на связь пятого поколения. Как сообщили в объединенной розничной сети МегаФона и Yota, продажи 5G-смартфонов за первое полугодие 2026 года выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Но покупать первый попавшийся гаджет с поддержкой 5G – ошибка. Специалисты лаборатории тестирования абонентского оборудования оператора провели серию испытаний и выбрали пять моделей, которые действительно раскрывают потенциал сети.

Первое место – Samsung Galaxy S26 Ultra. Мощный 5G-модем и интеллектуальная агрегация частот обеспечивают устойчивое соединение даже в зонах со слабым покрытием. При этом дисплей высокого качества не сажает батарею – энергопотребление сбалансировано.

Второе место – Xiaomi 15 Ultra. Поддерживает максимальное число диапазонов 5G, что даёт высокую скорость и стабильность. Вдобавок – яркий AMOLED-экран, емкий аккумулятор и камера с записью 4K.

Третье место – Vivo iQOO 13. Создан для геймеров: расширенная поддержка 5G-диапазонов снижает задержки, высокая частота дисплея и мощный процессор справляются с любыми нагрузками.

Четвертое место – Realme GT 7 Pro. Оптимальное соотношение цены и характеристик. 5G-модуль дает стабильную работу, AMOLED-экран яркий и сочный, камера снимает 4K, а батарея держит заряд долго.

Пятое место – Xiaomi 15. Компактный корпус, топовый процессор, оптимизированная антенна и емкий аккумулятор. Идеальный выбор для тех, кто не любит большие гаджеты.

«Переход на 5G не дает заметного эффекта в повседневных задачах вроде переписки в мессенджерах или просмотра ленты новостей, - отметил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония. - При этом заявленные гигабитные скорости - это лишь часть картины: важно, чтобы смартфон действительно умел использовать возможности сети, а не просто формально поддерживать стандарт».