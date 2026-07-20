Бывший муж Пелагеи получил должность в тольяттинском ХК «Лада»

Иван Телегин стал заместителем спортивного директора тольяттинского клуба / Фото: ХК "Лада"

Бывший муж певицы Пелагеи теперь будет работать в Тольятти. Хоккеист Иван Телегин стал заместителем спортивного директора хоккейного клуба «Лада», который выступает в КХЛ.

«Добро пожаловать в команду, Иван Алексеевич!», – говорится в группе ХК «Лада» в ВК.

Иван Телегин – заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2018 года в составе национальной команды. Также он является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира и обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. В марте 2025 года он стал спортивным директором СХК «Югра», а теперь будет работать в тольяттинской «Ладе».

Иван Телегин известен не только своей спортивной карьерой. С лета 2016 года он был женат на певице Пелагее. В январе 2017 года у пары родилась дочь Таисия. А в декабре 2019 года артистка объявила о разводе. Процесс длился около года.

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