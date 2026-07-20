Оскорблял детей и маму: в Самарской области ссора едва не закончилась убийством

Женщину признали виновной в покушении на убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокуйбышевске семейное застолье едва не закончилось трагедией. Одна из его участниц набросилась с ножом на мужчину и трижды ударила его ножом. Мужчину спасло лишь то, что ему на помощь пришла другая гостья застолья. Она выбила нож из руки нападавшей, вытолкнула ее из комнаты. Кроме того, мужчине своевременно оказали медицинскую помощь.

«В ходе расследования и рассмотрения уголовного дела подсудимая сообщала, что разозлилась на потерпевшего, который ранее толкнул ее дочь, оскорблял подсудимую и ее детей и маму», – прокомментировала объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Женщину признали виновной в покушении на убийство. Суд учел тот факт, что у нее пятеро детей, а также другие обстоятельства, и приговорил ее к четырем годам колонии общего режима.

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