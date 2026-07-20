В Самаре проведут кураторскую экскурсию по выставке «В поисках Юрия Деточкина»

Выставка состоит из семи разделов Фото: музей Эльдара Рязанова

В Самаре 23 июля в 19:00 в сквере пройдет кураторская экскурсия по выставке «В поисках Юрия Деточкина». Она приурочена к 60-летию фильма «Берегись автомобиля». Об этом сообщил музей Эльдара Рязанова.

«Посетители узнают о культурном контексте фильма и прототипах главного героя, о работе композитора, о пробах актеров и распределении ролей. Также гости увидят кадры со съемок, обложку книги и водительское удостоверение режиссера», — рассказали в музее.

Выставка состоит из семи разделов. Гости познакомятся со знаменитыми «жуликами» отечественного кинематографа. В конце экспозиции каждый сможет самостоятельно определить, виновен ли Деточкин. Вход на мероприятие свободный (12+), но требуется предварительная запись.

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