В Самарской области Lifan опрокинулся в кювет, пострадали два человека

Два человека попали в больницу после ДТП с перевертышем в Самарской области. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В воскресенье, 19 июля 2026 года, на 5 км трасы Дубовый Умет – Сухая Вязовка – Рассвет в Волжском районе произошло серьезное ДТП. Примерно в 16:40 там опрокинулся автомобиль Lifan. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГАИ, за рулем иномарки находился 19-летний парень. Он двигался в направлении поселка Дубовый Умет. В пути следования водитель, по предварительной информации, нарушил правила расположения ТС на проезжей части и съехал на обочину. После этого автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадали два человека: сам водитель и его 20-летняя пассажирка. Обоих доставили в больницу. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все детали аварии. Проводится проверка.

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