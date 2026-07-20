В Самаре 23-летний водитель Lada Priora сбил пешехода

В Самаре на улице Стара-Загора 23-летний водитель за рулем Lada Priora сбил 32-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Авария произошла 19 июля в 20:20 напротив дома № 85, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
«Водитель двигался по улице Стара-Загора в направлении улицы 22 Партсъезда. Пешеход переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода», — рассказали в ведомстве.
ДТП произошло в Промышленном районе города. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.
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