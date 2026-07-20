Самарцам дали советы по выбору вкусного и качественного торта

Самарцам советуют особое внимание обратить на состав тора и сроки годности Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

20 июля отмечается международный день торта. Для тех, кто решил отметить праздник покупкой вкусного тортика, Роспотребнадзор Самарской области дал советы, на что обратить внимание при выборе десерта.

«Перед покупкой торта рекомендуем обратить внимание на внешний вид продукта», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Самарцам советуют внимательно изучить этикетку торта, особое внимание обратить на состав, сроки годности, наличие противопоказаний и ограничений. Десерты стоит покупать лишь в местах организованной торговли, там, где есть холодильное оборудование и соблюдаются условия хранения.

Злоупотреблять тортиками не стоит, напомнил Роспотребнадзор, потому что в них много сахара и жиров. Но иногда - можно!

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