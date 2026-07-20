В Самарской области столбики термометров поднимутся до +33 градусов

При ЧС звоните по номеру 112 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. 21 июля местами ожидается жара до +31 градуса, а 22 и 23 июля в большинстве районов региона воздух прогреется до +33 градусов. Об этом сообщили в «Приволжском УГМС».

«Чтобы пережить жару без вреда для здоровья не находитесь долго на солнце, пейте больше жидкости, избегайте физических нагрузок. Воду можно не только пить, но и обтирать ею кожу», — рекомендуют в ГУ МЧС по Самарской области.

Сотрудники служб советуют носить легкую одежду из натуральных тканей. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно строго выполнять рекомендации врача. Пожилым людям и детям лучше не выходить на улицу с 12 до 15 часов. Водителям перед поездкой стоит проветривать салон автомобиля. При чрезвычайных ситуациях звоните по номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал