В Самарской области ожидается гроза и усиление ветра до 18 м/с

При ЧС нужно звонить по номеру 112 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 20 июля 2026 года ожидаются гроза, усиление северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с и жара до +30 градусов. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Самарской области.

«Будьте осторожны на улице: следите за целостностью линий электропередач и не укрывайтесь, а также не паркуйте автомобили под деревьями и шаткими конструкциями», — сообщили в ведомстве.

Жителям региона советуют сократить время пребывания на открытой местности. При использовании газа следует проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах. При ЧС нужно звонить по номеру 112.

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