Большегруз смял легковушку под Самарой 20 июля, водитель погиб

На 45 километре дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград столкнулись фура и легковушка «Лада Гранта». Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

20 июля в Волжском районе произошло смертельное ДТП, об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». На 45 километре дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград столкнулись фура и легковушка «Лада Гранта». Об этом стало известно около 13.00.

«К сожалению, погиб водитель легкового автомобиля», – прокомментировала пресс-служба учреждения.

Судя по фотографиям, сила удара была такой, что большегруз буквально смял легковушку.Погибшего деблокировали пожарные-спасатели ПСО №46. На месте ДТП также работали сотрудники полиции и скорой помощи. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют.

А в Самаре 23-летний водитель легковушки сбил пешехода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал