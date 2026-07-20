Большегруз смял легковушку под Самарой 20 июля, водитель погиб

20 июля в Волжском районе произошло смертельное ДТП, об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». На 45 километре дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград столкнулись фура и легковушка «Лада Гранта». Об этом стало известно около 13.00.
«К сожалению, погиб водитель легкового автомобиля», – прокомментировала пресс-служба учреждения.
Судя по фотографиям, сила удара была такой, что большегруз буквально смял легковушку.Погибшего деблокировали пожарные-спасатели ПСО №46. На месте ДТП также работали сотрудники полиции и скорой помощи. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют.
А в Самаре 23-летний водитель легковушки сбил пешехода.
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