OMODA C5 2026: не просто рестайлинг, а смена философии

Фото: предоставлено "КП"

Разбираемся, что изменилось и стоит ли присматриваться к модели, если вы выбираете автомобиль.

Когда OMODA C5 появилась в России, она взяла смелым дизайном и богатым оснащением. Настоящая революция случилась весной 2026-го: в марте вышла рестайлинговая версия, в апреле — полноприводная модификация. Мы изучили детали и попытались понять: для кого этот автомобиль сегодня?

Внешность: вместо крупной решётки — глухая глянцевая панель, объединяющая фары. Машина выглядит дороже и целостнее. Кроссовер вырос в длину на 145 мм (теперь 4545 мм), багажник — 422 литра вместо 380. Для семьи или активного отдыха — ощутимый бонус.

Салон — главное открытие. Почти нет физических кнопок: регулировка зеркал — на руле, климат и мультимедиа — через тачскрин. Даже в начальной комплектации есть зимний пакет: подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок.

Фото: предоставлено "КП"

Под капотом — 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и 210 Н·м. Теперь не вариатор, а 6-ступенчатый «робот» Getrag — переключения быстрее. Разгон до 100 км/ч у переднеприводной версии — 9,9 секунды.

Главная новость — полноприводная модификация с 7-ступенчатым «роботом». Разгон дольше — 11,5 секунды, но уверенность на скользкой дороге несравнима. Полный привод подключается автоматически. Подвеску перенастроили: машина стала мягче проходить неровности.

Новый OMODA C5 — переосмысление модели с учётом пожеланий российских водителей.

Ваш ход. Фотографии и цифры не передают главного — как машина едет в потоке и насколько комфортно за рулём. Ждём вас на тест-драйв в ВИП АВТО на Южном шоссе, 12, стр.3, чтобы вы составили собственное мнение. Запись по номеру: 8 846 313 09 09

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