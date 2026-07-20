Готовность переливной плотины в Самарской области превысила 62%

Ремонт завершат в ноябре Фото: минприроды Самарской области

В Самарской области готовность переливной плотины на реке Большой Иргиз превысила 62%. Капитальный ремонт сооружения в Пестравке начался в 2025 году по областной госпрограмме, об этом сообщили в минприроды Самарской области.

«Плотина выдержала весенний паводок 2026 года благодаря восстановлению тела сооружения и укреплению основания и откосов подрядчиком. На данный момент сотрудники монтируют перемычки на левом плече и заделывают швы. Ремонт завершат в ноябре», — говорится в сообщении.

Плотина важна для водозабора и благополучия почти шести тысяч жителей Пестравки и Высокого. В рамках госпрограммы еще отремонтируют плотину в Сергиевском районе и возведут дамбу в Большеглушицком. В текущем году также стартует расчистка двух прудов и озера в Шигонском, Исаклинском и Нефтегорском районах.

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