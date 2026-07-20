Самарский психиатр Сергей Царев перечислил шесть правил ментального здоровья

Поддерживать когнитивную гибкость через новизну Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Сергей Царев назвал шесть простых шагов для заботы о ментальном здоровье. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«Работа нейронов влияет на настроение и ясность мышления, а сон в тишине помогает мозгу восстанавливаться. Поддерживать нервную систему позволяет правильное питание, в рационе должны быть рыба, орехи и зелень. При стрессе эффективна техника дыхания с удлиненным выдохом: она снижает уровень кортизола уже через 2–3 минуты», – говорится в сообщении.

Также врач посоветовал поддерживать когнитивную гибкость через новизну: новый маршрут, незнакомая мелодия, смена руки при чистке зубов. Он рекомендовал цифровую гигиену, час без экранов перед сном и прогулки без телефона. Профессиональную помощь психиатра врач назвал нормой и инструментом профилактики. Это помогает сохранить качество жизни на долгие годы, добавил он.

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