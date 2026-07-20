Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев поздравили АВТОВАЗ с 60-летием

Полпред президента в ПФО и губернатор Самарской области вручили награды отличившимся сотрудникам предприятия / Фото: Иван Макеев

Сегодня, 20 июля, исполнилось 60 лет со дня основания тольяттинского АВТОВАЗа. С юбилеем коллектив предприятия поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что строительство автозавода на берегах Волги стало весомым вкладом в укрепление экономического и промышленного потенциала страны.

Сотрудников и ветеранов предприятия также поздравил полпред главы государства в ПФО Игорь Комаров. Он вручил госнаграды отличившимся работникам: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетную грамоту и благодарность президента России. Ряд региональных наград заводчанам вручил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Завод был построен за 3 года и 3 месяца. За последние 3 года и 3 месяца на АВТОВАЗе было выпущено три новых модели. Это говорит о том, что поддержка президента России, правительства позволяет заводу развиваться, о том, что трудовой коллектив всегда крепок и слажен», - сказал глава региона.

Игорь Комаров и Вячеслав Федоришев также поздравили коллектив завода со стартом серийного производства внедорожника «Лада Нива Легенда». Обновленная модель впервые получила фронтальную водительскую подушку безопасности. Также в ней улучшили все технические характеристики. В общей сложности в автомобиле появилось свыше 350 новых и модернизированных деталей и узлов. При этом удалось сохранить классический узнаваемый дизайн.

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