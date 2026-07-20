В Тольятти мужчина приобрел запрещенное вещество для личного употребления

Вещество изъяли из незаконного оборота Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Тольятти приговорил 50-летнего местного жителя к лишению свободы за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Мужчина купил наркотик в крупном размере для личного потребления в апреле 2015 года. Его задержали полицейские, вещество изъяли из незаконного оборота», — рассказали в надзорном ведомстве.

Суд назначил тольяттинцу наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении неустановленного продавца наркотика выделено в отдельное производство.

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