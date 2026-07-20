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НовостиПроисшествия20 июля 2026 15:04

В Самарской области на трассе столкнулись «ВАЗ-2115» и Daewoo Nexia

В Самарской области в ДТП пострадали три человека
Елизавета ЖИРНОВА
Водителя и пассажиров госпитализировали Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Водителя и пассажиров госпитализировали Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области 20 июля в 15:09 произошло ДТП с пострадавшими. В Нефтегорском районе на 110 км трассы М-5 (старое направление) столкнулись «ВАЗ-2115» и Daewoo Nexia. Травмы получили три человека. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На месте работали пожарные-спасатели ПСО № 36, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Они деблокировали пострадавших, отключили аккумуляторы и стабилизировали автомобили», — говорится в сообщении.

Водителя и пассажиров «ВАЗ-2115» госпитализировали в Нефтегорскую больницу. Причину аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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