Более половины самарцев ищут работу без чужой помощи

Чаще всего рассчитывают на друзей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

51% жителей Самары при поиске работы полагаются только на себя, об этом сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

«Горожане готовы принимать поддержку от близких и знакомых. Чаще всего рассчитывают на друзей (25%) и коллег (13%), а также 10% на родителей. Реже упоминают однокурсников (6%), бывшее руководство (4%) и одноклассников (2%)», — говорится в данных опроса.

Мужчины чаще полагаются на коллег, родителей и родственников, а женщины больше доверяют бывшему начальству и собственным силам. Чем старше респонденты, тем меньше они рассчитывают на постороннюю помощь. Среди участников старше 45 лет 60% уверены, что справятся сами, а среди молодежи до 35 лет таких 44%.

Жители с высшим образованием чаще обращаются к друзьям и коллегам. Выпускники колледжей больше надеются на родителей и однокурсников. Горожане с доходом до 100 тысяч рублей чаще рассчитывают на родственников, а респонденты с зарплатой от 150 тысяч, на друзей и бывшее руководство.

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