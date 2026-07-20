74% самарцев знают, сколько зарабатывают их коллеги

60% предпочитают оставаться в неведении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре большинство трудоустроенных жителей (74%) знают уровень заработка коллег. Опрос показал, что 27% респондентов в курсе доходов всех сослуживцев, а 47% лишь некоторых. При этом зарплатная информация официально закрыта в 79% компаний. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

«Информированность о заработках коллег выше у мужчин (77%) по сравнению с женщинами (70%). Среди горожан младше 35 лет о доходах сослуживцев знают 76%, среди более старших 72%», — говорится в сообщении.

Уровень осведомленности растет с ростом дохода: при заработке до 100 тысяч рублей о чужих зарплатах в курсе 70% опрошенных, при доходе свыше 150 тысяч рублей 84%.

Если коллега с аналогичными обязанностями получает больше, только 26% горожан ничего не предпримут. Остальные планируют просить разъяснений у руководства, повышения зарплаты или искать новую работу. С неравенством в доходах сталкивались 37% респондентов. Из них 14% обсуждали ситуацию с начальством, 13% просили прибавки, а 10% уволились. Интересно, что среди тех, кто не знает зарплат коллег, 60% предпочитают оставаться в неведении.

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