Пресс-атташе самарских «Крыльев Советов» назначен советником гендиректора

В самарском футбольном клубе «Крылья Советов» произошли кадровые изменения в медиаблоке. Пресс-атташе Максим Съестнов назначен советником генерального директора, а его место занял Владислав Кирсанов. Об этом сообщили в ПФК «Крылья Советов».
«Максим Съестнов также возглавит направление по подготовке и проведению 85-летия команды. Юбилей клуба пройдет в 2027 году», — отметили в пресс-службе.
Владислав Кирсанов работает в пресс-службе с 2021 года. Напомним, «Крылья Советов» бесплатно отвезут болельщиков на матч в Москву 25 июля.
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