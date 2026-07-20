Пресс-атташе самарских «Крыльев Советов» назначен советником гендиректора

Произошли кадровые изменения Фото: ПФК «Крылья Советов»

В самарском футбольном клубе «Крылья Советов» произошли кадровые изменения в медиаблоке. Пресс-атташе Максим Съестнов назначен советником генерального директора, а его место занял Владислав Кирсанов. Об этом сообщили в ПФК «Крылья Советов».

«Максим Съестнов также возглавит направление по подготовке и проведению 85-летия команды. Юбилей клуба пройдет в 2027 году», — отметили в пресс-службе.

Владислав Кирсанов работает в пресс-службе с 2021 года. Напомним, «Крылья Советов» бесплатно отвезут болельщиков на матч в Москву 25 июля.

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