Самарцы пожаловались на нарушения расписания автобуса №417

Маршрут работает по нерегулируемому тарифу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самары жалуются на то, что автобус №417, который ездит между Самарой и Смышляевкой, не соблюдает расписание. Такой комментарий опубликовали под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте. На него ответил минстрой Самарской области.

«Перевозчику ООО «Альтернатива», обслуживающему маршрут №417, поручено соблюдать установленное расписание», – заверил представитель министерства.

В минтрансе отметили, что маршрут работает по нерегулируемому тарифу, на нем ездят 25 автобусов малого класса вместимости.

Ранее автобусы из Самары в Южный город и Смышляевку перевели на регулируемый тариф.

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