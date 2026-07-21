По всему региону заметна тенденция – Волга снова начала прогреваться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нынешняя неделя в Самарской области обещает быть жаркой. Лето в разгаре, и многие стремятся отдохнуть возле воды. Стоит ли сейчас купаться, или пода еще слишком холодная? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 21 июля 2026 года.

По всему региону заметна тенденция – Волга снова начала прогреваться. Правда, пока лишь на десятые доли градуса.

В Самаре Волга сейчас чуть теплее +22 градусов, такую же температуру фиксируют у берегов Тольятти. В Сызрани Волга немного прохладнее, ее температура лишь приближается к отметке +22 градуса. Но впереди нас ждут солнечные жаркие дни до +33 градусов, так что и Волга еще будет становиться теплее.

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