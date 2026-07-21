Самарцам объяснили ответственность за разглашение коммерческой тайны

К тайне относят сведения, которые способны помочь в получении коммерческой выгоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У многих предприятий есть коммерческая тайна, и за ее разглашение работникам грозит ответственность. Это прописано в соответствующем федеральном законе.

К коммерческой тайне относят сведения, которые при определенных обстоятельствах могут помочь увеличить доходы, избежать расходов или получить иную коммерческую выгоду. При этом информация о численности сотрудников, системе оплаты труда, наличии вакансий коммерческой тайной не является.

За разглашение коммерческой тайны может грозить ответственность, вплоть до уголовной в виде штрафов или реального тюремного срока.

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