Более 1000 защитных устройств установили на колодцах в Самаре

В первую очередь, защитные устройства размещают возле детских площадок, школ, детсадов, поликлиник. Фото: «РКС-Самара»

С начала 2026 года в Самаре установили 1126 защитных устройств на канализационных и водопроводных колодцах. Эти работы выполнили сотрудники «РКС-Самара», они же придумали и сделали ярко-желтые пластины с креплениями.

«Устройство надёжно фиксируется внутри колодца и является щитом, который не даст провалиться внутрь человеку или животному», – отметила пресс-служба компании.

В первую очередь, такие защитные устройства размещают возле детских площадок, школ, детсадов, поликлиник. Всего же в Самаре более 72 тысяч колодцев на водопроводных и канализационных сетях.

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