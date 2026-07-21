Почти четверть жителей Самары не верит в успех переговоров по повышению зарплаты

7% жителей Самары считают. что и так получают достойную зарплату за свои знания и умения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарцы рассказали, как относятся к разговорам с начальством о повышении зарплаты. Опрос на эту тему проводили специалисты портала SuperJob. Оказалось, что почти четверть работающих самарцев не верят в успех таких переговоров – в этом признались 23% опрошенных.

24% самарцев уже поговорили в начальством по поводу увеличения зарплаты, а 25% опрошенных планируют сделать это в ближайшее время. О результатах обсуждений те, кто на них уже решился, не рассказали.

А вот 7% жителей Самары считают. что и так получают достойную зарплату за свои знания и умения, поэтому просить прибавку не собираются.

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