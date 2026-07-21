Милош Павичевич стал новым главным тренером БК «Самара»

Милош Павичевич уже знаком самарским болельщикам / Фото: БК "Самара"

В баскетбольном клубе «Самара» сменился главный тренер. Этот пост занял 47-летний специалист Милош Павичевич. Он будет руководить мужской командой в течение одного сезона — именно на такой срок рассчитано соглашение. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Милош Павичевич начинал тренерскую карьеру в структуре «Црвены Звезды». В России он работает с 2011 года. Самарским болельщикам специалист уже знаком. В сезоне 2014/15 он трудился в клубе тренером по индивидуальной подготовке. В качестве главного тренера Милош Павичевич успел поработать в таких командах, как «Спартак-Приморье», «Автодор» и «Уралмаш».

Что касается Владислава Коновалова, который возглавлял БК «Самара» с декабря 2024 года, то он войдет в тренерский штаб Павичевича. Будет работать в качестве ассистента главного тренера. Тренеры Илья Локтионов и Владимир Черников также продолжат работать с командой.

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