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НовостиОбщество21 июля 2026 7:47

Числился пропавшим без вести почти 85 лет: в Самаре нашли родственников погибшего красноармейца

В Самаре родственникам вручили медальон погибшего 84 года назад красноармейца
Александра ТАЙБАТРОВА
18 июля в Самаре медальон Ильи Беляева передали его внучатому племяннику

18 июля в Самаре медальон Ильи Беляева передали его внучатому племяннику

Фото: администрация Самары.

В июне 2026 года в Ржевском районе Тульской области поисковики обнаружили захоронение 24 бойцов советской армии. Они погибли в 1942 году во время январского наступления. В захоронении были найдены восемь капсул с солдатскими медальонами. Один из них принадлежал уроженцу села Шелехметь Куйбышевской области Илье Беляеву, об этом сообщает мэрия Самары.

«Вручение медальона семье павшего воина - это не только дань памяти, но и восстановление исторической справедливости, это знак того, что подвиги наших солдат не забыты и наша благодарность им остается неизменной», – отметил замглавы города Сергей Карасев.

Красноармеец числился пропавшим без вести почти 85 лет. 18 июля в Самаре медальон Ильи Беляева передали его внучатому племяннику Александру Шалухину.

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