Числился пропавшим без вести почти 85 лет: в Самаре нашли родственников погибшего красноармейца

18 июля в Самаре медальон Ильи Беляева передали его внучатому племяннику Фото: администрация Самары.

В июне 2026 года в Ржевском районе Тульской области поисковики обнаружили захоронение 24 бойцов советской армии. Они погибли в 1942 году во время январского наступления. В захоронении были найдены восемь капсул с солдатскими медальонами. Один из них принадлежал уроженцу села Шелехметь Куйбышевской области Илье Беляеву, об этом сообщает мэрия Самары.

«Вручение медальона семье павшего воина - это не только дань памяти, но и восстановление исторической справедливости, это знак того, что подвиги наших солдат не забыты и наша благодарность им остается неизменной», – отметил замглавы города Сергей Карасев.

Красноармеец числился пропавшим без вести почти 85 лет. 18 июля в Самаре медальон Ильи Беляева передали его внучатому племяннику Александру Шалухину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал