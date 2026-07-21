Числился пропавшим без вести почти 85 лет: в Самаре нашли родственников погибшего красноармейца

Фото: администрация Самары.
В июне 2026 года в Ржевском районе Тульской области поисковики обнаружили захоронение 24 бойцов советской армии. Они погибли в 1942 году во время январского наступления. В захоронении были найдены восемь капсул с солдатскими медальонами. Один из них принадлежал уроженцу села Шелехметь Куйбышевской области Илье Беляеву, об этом сообщает мэрия Самары.
«Вручение медальона семье павшего воина - это не только дань памяти, но и восстановление исторической справедливости, это знак того, что подвиги наших солдат не забыты и наша благодарность им остается неизменной», – отметил замглавы города Сергей Карасев.
Красноармеец числился пропавшим без вести почти 85 лет. 18 июля в Самаре медальон Ильи Беляева передали его внучатому племяннику Александру Шалухину.
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