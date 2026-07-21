JELAND J6: русский характер, мировой стиль

Фото предоставлено ООО "Вип Авто Самара"

Почему? Потому что собирают его в Шушарах, на бывшем заводе General Motors. Не просто «отвёрточная сборка», а полный цикл — сварка, окраска, 120 роботов. Кузов оцинкован и обработан антикором. Для России это не маркетинг, а необходимость.

Дизайн J6 — угловатый, с прямыми линиями и узкой светодиодной оптикой. Сходство с Range Rover есть, но это не копия. Скорее, взгляд на узнаваемый силуэт с самостоятельными акцентами. Автомобиль не пытается казаться дороже, чем есть. Он просто выглядит уверенно.

Техника — 1,5-литровый турбомотор на 147 сил. Коробка — «робот» с двумя сцеплениями. Привод пока передний, но полный обещают к концу года. Можно заправлять 92-м — мелочь, но для бюджета приятная.

И вот что интересно. JELAND — совместный проект холдинга «АГР» и компании Defetoo. Идея простая: взять проверенную платформу, адаптировать под наши дороги и собирать здесь. Не просто импортировать, а производить. Поэтому J6 — не «иномарка» в привычном смысле. Он уже наполовину наш.

Салон — без излишеств, но с душой. Крупный экран, удобные кресла, понятный климат. В топ-версии — панорамная крыша и вентиляция сидений. Всё работает интуитивно, без зависаний.

JELAND J6 не обещает революции. Но он даёт то, чего многие ждут: честный автомобиль за адекватные деньги, собранный здесь, с нормальным зимним пакетом и без проблем с запчастями.

И знаете, в нём есть какой-то шарм. Возможно, потому что он не пытается быть премиальным. Он просто делает своё дело — возит, греет, радует.

Приезжайте в ВИП АВТО на Южном шоссе, 12, стр.3. Посмотрите на J6 вживую. Прокатитесь. Составьте своё мнение — без посредников. Подробности по телефону: +7(846)2115947.

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ООО "Вип Авто Самара"

ИНН6312214182

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