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НовостиОбщество21 июля 2026 8:07

В Самарской области более 680 семей получили компенсацию за детский отдых

Самарцы могут частично компенсировать расходы за летний отдых детей
Александра ТАЙБАТРОВА
Размер компенсации зависит от типа путевки

Размер компенсации зависит от типа путевки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области продолжают принимать заявления от родителей на частичную компенсацию расходов за летний детский отдых. Эту меру поддержки ввели в 2025 году по инициативе губернатора. Получено более 900 заявлений, а свыше 680 семей уже получили выплату.

«В региональном бюджете на эти цели предусмотрено более 93 миллионов рублей», – прокомментировала пресс-служба правительства Самарской области.

Подать заявление можно сразу, как только ребенок вернется из лагеря – и до 30 сентября. Сумма компенсации зависит от типа путевки, для санаториев максимальный размер составляет чуть более 17 тысяч рублей, для загородных лагерей – около 15,5 тысяч рублей.

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