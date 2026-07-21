В Самарской области более 680 семей получили компенсацию за детский отдых

Размер компенсации зависит от типа путевки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области продолжают принимать заявления от родителей на частичную компенсацию расходов за летний детский отдых. Эту меру поддержки ввели в 2025 году по инициативе губернатора. Получено более 900 заявлений, а свыше 680 семей уже получили выплату.

«В региональном бюджете на эти цели предусмотрено более 93 миллионов рублей», – прокомментировала пресс-служба правительства Самарской области.

Подать заявление можно сразу, как только ребенок вернется из лагеря – и до 30 сентября. Сумма компенсации зависит от типа путевки, для санаториев максимальный размер составляет чуть более 17 тысяч рублей, для загородных лагерей – около 15,5 тысяч рублей.

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