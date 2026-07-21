В Самаре следователи проверят школу, где учительница ударила 9-летнего мальчика

Школьника исключили из учреждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи Следственного комитета организовали доследственную проверку по факту инцидента в частной школе Самары. По поручению руководителя СУ СК России по Самарской области Павла Олейника устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мать школьница утверждает, что 20 апреля на дополнительном занятии педагог ударила 9-летнего мальчика по голове. После инцидента, по словам матери, школьника исключили из учреждения.

Ранее мать мальчика написала заявление в полицию, но, по ее словам, реакции не последовало. В Министерстве образования Самарской области женщине сообщили, что у школы нет лицензии.