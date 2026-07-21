Под Самарой продают недостроенный коттеджный поселок за 269 миллионов рублей

Площадь участка составляет почти 340 гектаров Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском районе продают недостроенный коттеджный поселок. Участок под комплексную жилую застройку в границах АО «Белозерское» площадью почти 340 гектаров реализуют в рамках банкротства ООО «Агроинвест».

Начальная цена лота превышает 269 миллионов рублей. Заявки принимают до 5 октября, минимально цену готовы снизить на 50%.

Ранее участок уже пытались реализовать за такую же цену. Но 29 мая торги признали несостоявшимися, так как ни одной заявки не поступило. Появится ли на этот раз желающий выкупить недостроенный поселок под Самарой, станет ясно осенью.

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