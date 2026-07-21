Роспотребнадзор дал самарцам рекомендации по отдыху за границей

Роспотребнадзор советует заранее уточнять эпидемиологическую обстановку перед поездкой за рубеж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор предупредил самарцев о рисках в зарубежных поездках. Он дал рекомендации туристам, которые отправляются за границу, на фоне сообщений об отравлении россиян в турецком отеле.

Перед поездкой за рубеж ведомство советует заранее уточнять эпидемиологическую обстановку и проверять наличие медицинской страховки, пишет BFM Кубань. Также туристам советуют сделать прививки против кори и других инфекций.

Тем, кто уже отправился за границу, Роспотребнадзор рекомендует не покупать еду на рынках, соблюдать гигиену и избегать контакты с животными. Также туристам советуют использовать репелленты, которые отпугивают комаров, мошек, клещей и других членистоногих, а также употреблять безопасную пищу и воду.

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