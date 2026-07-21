Минцифры Самарской области возглавит Юрий Симонов

Пост врио министра цифрового развития и связи Самарской области занял Юрий Симонов. Фото: Иван Макеев

21 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства, на котором озвучил кадровые изменения. Пост врио министра цифрового развития и связи Самарской области занял Юрий Симонов.

«Юрий Николаевич имеет опыт работы в сфере цифрового развития, информационной безопасности и реализации государственных цифровых проектов, работал в федеральных и региональных структурах», – отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что перед минцифры региона стоят важные задачи по развитию цифровых сервисов, повышению эффективности госуправления, внедрению современных технологию в деятельность органов власти, защите информационных систем. Губернатор пожелал новому руководителю министерства успешной работы на результат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал