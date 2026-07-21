Самарское УФАС возбудило дела из-за повышения цен на топливо

В отношении двух компаний завели дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области УФАС в Хворостянском районе провели проверку АЗС. В отношении компаний завели дела, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данным ведомства, две компании, занимающие доминирующее положение на рынке розничной реализации топлива, повысили цены на бензин и дизельное топливо», - отметили в сообщении.

В адрес указанных компаний направили запросы о предоставлении сведений. По результатам анализа управление выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства. В отношении обеих компаний возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства. Самарское УФАС России напоминает всем участникам рынка о важности соблюдения принципов ответственного ценообразования на бензин и дизельное топливо.

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