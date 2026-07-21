Рынок неипотеки в России снизился на 10% по итогам первого полугодия

Средняя стоимость квартиры в неипотечных сделках составила 6,1 млн рублей / Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

ВТБ и экосистема недвижимости М2 проанализировали рынок ипотечных и неипотечных сделок в первом полугодии. По данным исследования, с начала года доля ипотеки в сегменте многоквартирного жилья выросла на 10 п.п. в сравнении с первым полугодием 2025 года и достигла 43%. Доля сделок с использованием собственных средств снизилась до 57%.

В первом полугодии 2026 года россияне заключили около 600 тыс. сделок по покупке квартир за наличный расчет, – на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на рынке ипотечного кредитования количество сделок выросло на 60% за тот же период, превысив 478 тыс.

Средняя стоимость квартиры в неипотечных сделках составила 6,1 млн рублей (-5% по сравнению с январем-июнем 2025 года). Если смотреть на сегменты рынка по отдельности, то на вторичном рынке средний «чек» сделки немного вырос – на 3%, до 6,2 млн рублей, а на первичном, напротив, снизился - на 14%, с 7,1 млн рублей до 6,1 млн рублей.

Средний размер ипотеки по итогам полугодия составил 4,6 млн рублей, что на 6% ниже показателя января-июня прошлого года. В разрезе программ по размеру «чека» лидируют льготные программы – 6 млн рублей, рост в годовом выражении на 3%. По рыночной ипотеке средний размер кредита составил 3,2 млн рублей (+10%.).

В топ-5 регионов по спросу в сегменте неипотеки входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

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