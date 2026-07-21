В Самарской области школьник получил 300 баллов на ЕГЭ

Школьник набрал 300 баллов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани местный житель стал одним из первых, набравшим 300 баллов. Выпускник сдавал экзамены по русскому языку, математике и физике, об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания.

Выпускник школы «Кристалл» Илья Макаров единственный в регионе получил 300 баллов. Особенно впечатлила эта история поведением молодого человека. Школьник сначала сдал математику на 97 баллов, но был уверен в своих знаниях и решился на пересдачу. Молодой человек набрал 100 баллов.

Сегодня Илья стремится поступить в МФТИ, чтобы заниматься прикладной математикой и информационными технологиями. Он также думает о возвращении в Самарскую область в будущем и о том, как он может способствовать развитию своего родного края.

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