Александр Ведяхин: Россия и Китай закладывают общие стандарты суверенного ИИ на WAIC 2026

Александр Ведяхин принимает участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) российская делегация впервые представляет специализированный Российский центр ИИ с решениями на базе отечественных больших языковых моделей. В экспозиции — антропоморфный робот Грин, мультимодальная модель GigaChat 3.5 Ultra и платформа агентной экономики, реализующая взаимодействие от агента к агенту.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин заявил, что участие России в WAIC выходит за рамки технологической презентации. По его словам, Россия и Китай решают идентичные задачи: создание независимых технологических стеков, подготовка кадров, регулирование ИИ и этические нормы. Поэтому конференция становится площадкой, где этот диалог переходит в практическую плоскость совместных исследований и унификации подходов.

Александр Ведяхин отметил, что стороны уже обсуждают создание совместных исследовательских центров и выработку единых протоколов для работы ИИ-агентов. При этом он подчеркнул, что технологический суверенитет остается общим приоритетом: каждая страна вправе регулировать доступ к своим разработкам, однако совместимость стандартов позволит национальным системам работать в единой логике, сохраняя независимость.

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