Глава Самарской области обсудил итоги ЕГЭ и развитие СПО

В регионе прошло оперативное совещание правительства. Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В Самарской области состоялось оперативное совещание регионального правительства под председательством Вячеслава Федорищева. На встрече 21 июля обсудили итоги ЕГЭ и развитие системы СПО.

По словам министра образования Виктора Акопьяна, экзаменационная кампания в этом году прошла в штатном режиме. Нарушений не зафиксировали, а все меры безопасности были соблюдены. В текущем году в Самарской области более 12 664 школьников приняли участие в сдаче ЕГЭ. Отмечен рост популярности предметов, ориентированных на технологические специальности, которые особенно востребованы в экономических кластерах региона. В своём выступлении глава профильного министерства подчеркнул процент выпускников, набравших на экзамене 60 и более баллов.

В 2026 году ЕГЭ на максимальные 100 баллов сдали 244 выпускника, а 18 человек набрали 200 баллов и более. Среди них особо выделился Илья Макаров из Сызрани, который получил максимальные 300 баллов.

На совещании обсуждались результаты и перспективы развития системы среднего профессионального образования. Участники отметили, что всё больше промышленных предприятий начинают привлекать молодых специалистов ещё со школьной скамьи, чтобы обеспечить себе кадровый резерв.

«Большинство заказа идет на квалифицированных выпускников СПО. Приоритет Правительства РФ, который был определен с тем, чтобы мы улучшали возможности качества образовательного процесса, инфраструктуру СПО, достаточно понятно был выстроен», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

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