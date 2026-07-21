В Самарской области пройдет фестиваль-регата Владимира Высоцкого

Фестиваль-регата пройдет в конце июля

В Самарской области стартует XXVI фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого с 24 по 25 июля. Гонка в областной столице среди крейсерских яхт состоится 25 июля.

В Самаре гонка среди крейсерских яхт по короткой дистанции состоится в водной акватории Саратовского водохранилища, на острове Голодный, напротив набережной Самары. В соревнованиях по водным видам спорта примут участие свыше двадцати экипажей из Самары и Тольятти.В рамках регаты будут разыграны несколько ценных призов. Среди них — Переходящий Кубок полномочного представителя президента Российской Федерации в Федеральном собрании, а также Переходящие Кубки Губернатора Самарской области и Главы городского округа Самара.

Главный приз, который получит победитель в абсолютном зачете, — это сертификат на 25 000 рублей. Он был учрежден ООО «Фордевинд - Регата» из Санкт-Петербурга.

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