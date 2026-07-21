В Самаре срубили аварийное дерево на ул. Красноармейской

В администрации объяснили спил деревьев. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 20 июля, в Самаре местные жители опубликовали кадры вырубки деревьев на улице Красноармейской. Пост в социальных сетях набрал большое количество комментариев. Ситуацию прояснили в городской администрации.

По данным пресс-службы мэрии, работы по благоустройству прошли в рамках закона. Их провели из-за аварийного состояния дерева. Подобные мероприятия по кронированию деревьев реализовали в соответствии с правилами благоустройства территории города.

Напомним, в соседнем городе также планируют провести благоустройство. В Тольятти может появиться новый сквер. В проекте учли расположение дорожек, аллей, скамеек и живописных клумб.

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