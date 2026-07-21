В Самаре в кардиодиспансере провели капитальный ремонт

В учреждении провели капитальный ремонт. Фото: правительство Самарской области

В круглосуточном стационаре Самарского кардиологического диспансера им. Полякова провели капитальный ремонт. Учреждение на улице Теннисной оказывает плановую и неотложную помощь пациентам, об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«В диспансере ежегодно проходят лечение до 2000 пациентов. В учреждении обновили интерьеры и значительно улучшили материально-техническую базу, в коридорах и палатах установлены кондиционеры. В диагностической службе ввели в эксплуатацию современный рентгеновский аппарат», - отметили в сообщении.

В ближайшее время по этому адресу будут проводиться ремонтные работы, которые также затронут первое кардиологическое отделение, диагностическую службу, реанимацию и приемное отделение. Обновление медицинских учреждений осуществляется как за счет средств регионального бюджета, так и в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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