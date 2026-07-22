Самарцам рассказали, почему нельзя откладывать покупку квартиры

Господдержка и выгодные акции застройщика помогут семьям с детьми приобрести комфортную квартиру. Фото предоставлено ООО «Специализированный застройщик «ГВ Девелопмент»

Эксперты рынка недвижимости советуют не откладывать покупку квартиры. В настоящее время еще действуют нынешние условия госпрограммы «Семейная ипотека», продленные Минфином до 1 октября. Какими будут новые условия, пока официально не объявили. Однако уже несколько месяцев обсуждают различные варианты модернизации программы — от изменения требований к заемщикам до пересмотра отдельных параметров льготного кредитования. Часть этих инициатив может сделать семейную ипотеку менее доступной.

Сегодня важно воспользоваться окном возможностей, когда одновременно действуют государственная программа поддержки, а застройщики предлагают широкий выбор квартир и акции, которые помогут сделать приобретение еще более выгодным.

Например, в макрорайоне «Амград» на некоторые трехкомнатные квартиры ООО «Специализированный застройщик «ГВ Девелопмент» предоставляет скидку до 1 424 000 рублей по акции «Назад в будущее».

Кроме того, по программе «Квартира месяца» отдельные квартиры можно приобрести со скидкой до 7%, а покупатели студий могут воспользоваться акцией «Студентам дорога – студентам почет», предусматривающей скидку 300 000 рублей. Полный перечень акционных квартир опубликован на сайте застройщика amgrad.ru.

Узнать больше о проекте, оценить планировки и купить квартиру можно онлайн или обратившись в офис продаж по телефону +7 (846) 215-17-61

Проектная декларация опубликована на портале наш.дом.рф.

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