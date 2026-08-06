Аэропорт Курумоч в Самаре приостановил работу утром 6 августа

Ограничения в аэропорту введены в целях безопасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Небо над Самарской областью закрыли утром в четверг, 6 августа 2026 года. Аэропорт Курумоч временно приостановил свою работу. Ограничения ввели на фоне ракетной опасности.

«В аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - сообщили в Росавиации.

Напомним, ракетную опасность объявили в Самарской области около 10 часов утра 6 августа. Были включены сирены и текстовое сообщение о воздушной тревоге. Жителей просят сохранять спокойствие, укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам.

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