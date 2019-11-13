Фото дня - Самара

В Самаре на площади Куйбышева начали устанавливать новогоднюю елку
2 августа в Самаре отметили День ВДВ
Парусные соревнования на Волге в Самарской области
25 июля в память о поэте, актере и барде в Самаре на Волге пройдет парусная регата им. Владимира Высоцкого
В Самаре накануне матча Бразилия - Мексика прошел бразильский карнавал
Колумбийские болельщики устроили перед матчем Колумбия - Сенегал карнавал
20 июня в Самаре провела брифинг официальный представитель МИД России Мария Захарова
Самарцы праздновали победу нашей сборной в матче Россия - Египет на фан-зоне на площади Куйбышева
Самарская коза-оракул Забияка предсказала результат матча Австралия - Дания, который пройдет на стадионе "Самара Арена"
На стадионе "Самара Арена" состоялся первый матч ЧМ-2018 по футболу между командами Сербии и Коста-Рики
Официальный самарский оракул ЧМ по футболу, коза Забияка, предсказала победу сборной Коста-Рики над Сербией в будущем матче
В Самаре на площади Куйбышева в первый день чемпионата мира по футболу стартовал Фестиваль болельщиков
Кораблик из газеты вчерашней и картонный маяк: в Самаре прошел фестиваль творчества и креатива ВолгаФест
Последствия урагана в Самаре 30 мая
Для самарских школьников прозвенел Последний звонок. Впереди у выпускников - экзамены. И дорога во взрослую жизнь.
В День Победы парад на площади Куйбышева в Самаре открыл танк Т-34
В Самаре на набережной у Ладьи открыли памятник князю Владимиру Красное Солнышко
В Самаре в новостройке в историческом центре города произошел взрыв газа и пожар.
На Красную Горку в Самаре состоялся фестиваль колокольного звона в Иверском монастыре
В Самаре 12 апреля торжественно отметили День космонавтики