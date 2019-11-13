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Фото дня - Самара

В Самаре на площади Куйбышева начали устанавливать новогоднюю елку

2 августа в Самаре отметили День ВДВ

Фото: Яков Князев

Парусные соревнования на Волге в Самарской области

25 июля в память о поэте, актере и барде в Самаре на Волге пройдет парусная регата им. Владимира Высоцкого

В Самаре накануне матча Бразилия - Мексика прошел бразильский карнавал

Колумбийские болельщики устроили перед матчем Колумбия - Сенегал карнавал

20 июня в Самаре провела брифинг официальный представитель МИД России Мария Захарова

Самарцы праздновали победу нашей сборной в матче Россия - Египет на фан-зоне на площади Куйбышева

Самарская коза-оракул Забияка предсказала результат матча Австралия - Дания, который пройдет на стадионе "Самара Арена"

На стадионе "Самара Арена" состоялся первый матч ЧМ-2018 по футболу между командами Сербии и Коста-Рики

Официальный самарский оракул ЧМ по футболу, коза Забияка, предсказала победу сборной Коста-Рики над Сербией в будущем матче

В Самаре на площади Куйбышева в первый день чемпионата мира по футболу стартовал Фестиваль болельщиков

Кораблик из газеты вчерашней и картонный маяк: в Самаре прошел фестиваль творчества и креатива ВолгаФест

Со здания аэропорта Курумоч улетела крыша

Последствия урагана в Самаре 30 мая

Для самарских школьников прозвенел Последний звонок. Впереди у выпускников - экзамены. И дорога во взрослую жизнь.

В День Победы парад на площади Куйбышева в Самаре открыл танк Т-34

В Самаре на набережной у Ладьи открыли памятник князю Владимиру Красное Солнышко

В Самаре в новостройке в историческом центре города произошел взрыв газа и пожар.

На Красную Горку в Самаре состоялся фестиваль колокольного звона в Иверском монастыре

В Самаре 12 апреля торжественно отметили День космонавтики
Новости 24
Жителя Тольятти наказали рублем за пост в «Одноклассниках»
Защита экс-сотрудника Росгвардии Дмитрия Сазонова попросила сменить судью
В Самаре в квартире дома в Советском районе нашли мертвого школьника
В Самаре закроют ж/д переезд в районе станции Речная
К Новому году на деревьях Самары развесят около 100 км гирлянд
После сноса рынка на Авроре/ Аэродромной его владельцы подали на приставов в суд, но на заседание не пришли
В Самаре на двух домах на улице Ленинградской повесят мемориальные доски
Стало известно, почему в Самаре на 7 часов задержали вылет самолета до Санкт-Петербурга
Летчик-герой Дамир Юсупов приехал в Сызрань и подарил землякам на память «самолет»
В «Крыльях Советов» появилась женская команда
В Тольятти прокуратура потребовала убрать цирк-шапито подальше от ЛЭП
Трое жителей Чапаевска выманили у самарца 1 млн рублей за «помощь» в смягчении приговора
Самарские пловцы завоевали четыре медали на чемпионате России в Казани
В Самаре на Карла Маркса полыхали микроавтобус и фургон
Роспотребнадзор проверил безопасность и качество еды в самарских школах
В Самаре на задержанного при получении взятки налоговика завели уголовное дело
В Самаре на площади Куйбышева начали собирать главную елку города
«Динамо Самара» уступило «КПРФ» во втором матче 4 тура ЧР по мини-футболу
В Самаре 5 депутатов «забыли» рассказать о своих доходах от продажи авто и участия в коммерческих организациях
Врачи напомнили самарцам, как не заболеть ОРВИ
«Крылья Советов» зовут болельщиков отметить 15-летие бронзовых медалей чемпионата России
В Сызрани водитель на "Волге" сбил на "зебре" 17-летнего подростка
Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G
В Самаре на Николая Панова открыли модельную библиотеку нового поколения
В Самарской области полицейские ищут жертв банды Неверова
В Сызрани полицейские нашли у двоих самарцев более 2 кг «синтетики»