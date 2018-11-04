Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
Ночь искусств в Самаре-2018
В самарском Кошелеве закрыли на ремонт железнодорожный переезд, из-за которого в прошлом году случился скандал