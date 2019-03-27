Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО

Борьба с ИГИЛ, память о героях и деньги на жилье: в Тольятти отпраздновали 75-летие бригады спецназа ЦВО