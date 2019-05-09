Фотогалереи
Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников

Бессмертный полк в Самаре 2019: фотографии колонны и участников
Новости 24
Почти 50 тысяч человек составили "Бессмертный полк" в Самаре
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