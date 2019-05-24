Фотогалереи
Последний звонок 2019 в Самаре

Последний звонок 2019 в Самаре

Последний звонок 2019 в Самаре

Последний звонок 2019 в Самаре

Последний звонок 2019 в Самаре

Последний звонок 2019 в Самаре

Последний звонок 2019 в Самаре

Последний звонок 2019 в Самаре

Последний звонок 2019 в Самаре

Последний звонок 2019 в Самаре

Последний звонок 2019 в Самаре

Последний звонок 2019 в Самаре

Последний звонок 2019 в Самаре

Последний звонок 2019 в Самаре

Последний звонок 2019 в Самаре

Последний звонок 2019 в Самаре

Последний звонок 2019 в Самаре

Последний звонок 2019 в Самаре
Новости 24
В Тольятти будут судить наркокурьера из Санкт-Петербурга, который делал «закладки» в нескольких регионах страны
«Крылья Советов» одержали первую в этом сезоне победу в чемпионате России по пляжному футболу
Команда КВН «Волжане СамГТУ» пробились в полуфинал Высшей лиги КВН
Подрядчик собирается закончить ремонт улицы Победы в Самаре к сентябрю
В Самаре несколько домов останутся без горячей воды на две недели
Пожар в ТЦ "Мега" в Самаре: из здания эвакуировали 1000 человек
В Самарской области нашли 5 неучтенных кладбищ
Очевидцы сообщили, что в одной из новостроек в Самаре обвалилось четыре этажа
В день последнего звонка выпускники самарских школ спели хором на склоне площади Славы
В Самарской области собираются расширить меры поддержки обманутых дольщиков
В Самаре до конца мая переложат трубы на проспекте Ленина
В Самаре разыскали женщину, которая заставила своего сына залезть в мусорный бак
В Самаре главбуха детсада будут судить за премию в 116 тысяч рублей
В Самаре пенсионер на иномарке не уступил дорогу «четырнадцатой» и получил удар в бок
Дороги Самары протестирует беспилотный автомобиль
В Самарской области в ночь на 25 мая ожидаются заморозки до -2 градусов
В Самарской области МУП накопило перед своими сотрудниками долг по зарплате в 1 млн рублей