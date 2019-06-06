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День молока в самарском парке им. Ю.Гагарина

Маленькие гении тоже нашли себе занятие по душе.

На площадке дома дружбы народов можно были примерить национальные головные уборы.

Игры и маленькие чудеса - развлечения на любой вкус.

Эбру - рисование на воде. Это очень красиво.

Школа бразильской карнавальной музыки и коллектив СамбАра устроили мини-карнавал.

Яркое выступление спортивно-Туристического клуба «ВелоСамара».

Самые маленькие ребята с удовольствием делали и разукрашивали игрушки из гипса на площадке «Самарского гипсового комбината».

Спортивными умениями зрителей поразили юные воспитанники Федерации дзюдо Самарской области.

Опытная мастерица Галина Евдокимова научила ребят азам плетения из лозы.

Народный детский музыкально-хореографический театр «Искорки» радовал искрометными номерами.
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