2020-08-05T18:09:36+03:00
Городская среда
Антон ЧЕРЕПОК

Статус исторического поселения принят, проблемы не исчезли. Почему застройщики продолжают строить планы на застройку центра Самары высотками, а под школы места нет?

Исторический центр Самары застроен высоткамиИсторический центр Самары застроен высоткамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прямом эфире председатель самарского отделения ВООПиК Нина Казачкова и главный архитектор проектов "Проектное бюро ТМ" Ирина Фишман

Статус исторического поселения принят, проблемы не исчезли. Почему застройщики продолжают строить планы на застройку центра Самары высотками, а под школы места нет?

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