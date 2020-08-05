Статус исторического поселения принят, проблемы не исчезли. Почему застройщики продолжают строить планы на застройку центра Самары высотками, а под школы места нет?
Исторический центр Самары застроен высоткамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
В прямом эфире председатель самарского отделения ВООПиК Нина Казачкова и главный архитектор проектов "Проектное бюро ТМ" Ирина Фишман
Статус исторического поселения принят, проблемы не исчезли. Почему застройщики продолжают строить планы на застройку центра Самары высотками, а под школы места нет?
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